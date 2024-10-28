По итогам выборов, прошедших 27 октября, Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) получила 64 места в Законодательной палате Олий Мажлиса, увеличив свое представительство с 53 до 64 депутатов. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев.

Экологическая партия Узбекистана также улучшила свои результаты, получив 16 мест (ранее 15). В то же время партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») сократила свое представительство с 36 до 29 мест. Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») получит 21 место (ранее 24), а Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) — 20 мест (ранее 22).

Выборы впервые проходили по смешанной системе: 75 депутатов были избраны по мажоритарной системе, а 75 — по пропорциональной системе по партийным спискам.

В голосовании приняли участие более 15 млн избирателей, что составило 74,72% от общего числа зарегистрированных избирателей. В том числе проголосовали более 140 тыс. узбекистанцев, проживающих за рубежом.

Министерство иностранных дел Турции выразило удовлетворение мирным проведением выборов в Узбекистане и участие турецких наблюдателей в этом процессе. В ведомстве выразили надежду на то, что результаты выборов принесут пользу Узбекистану.