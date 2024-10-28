Командующий Революционной гвардии Ирана Хоссейн Салами предупредил Израиль о «горьких последствиях» после субботних авиаударов по иранским военным объектам, сообщает информационное агентство «Тасним».

По словам Салами, Израиль «не достиг своих зловещих целей» этой атакой. Он назвал действия Израиля проявлением «просчета и беспомощности» на фоне противостояния с поддерживаемыми Тегераном движениями в секторе Газа и Ливане.

Израильский удар был нанесен в ответ на иранскую ракетную атаку 1 октября, которая, в свою очередь, стала ответом на убийство командира Корпуса стражей революции и лидеров региональных группировок.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что израильская атака, в результате которой погибли четверо военнослужащих, «не должна ни преувеличиваться, ни преуменьшаться», назвав ее «просчетом» со стороны Израиля.

Президент Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран «не стремится к войне», но будет «защищать права нашей нации и страны». Он добавил, что Иран «даст соответствующий ответ на агрессию сионистского режима».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил «право на ответ» и сообщил, что Тегеран «получил сигналы» за несколько часов до израильской атаки. По данным американского новостного сайта Axios, Израиль «направил сообщение Ирану» перед ударом и предостерег от ответных действий.