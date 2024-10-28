Дональд Трамп неоднократно заявлял, что, став президентом, он остановит войну в Украине еще до своего вступления в должность — за 24 часа. Однако Трамп не объяснял, как именно планирует достичь этой цели. Согласно последней информации из его окружения, он намерен предложить «Минские соглашения — 3», которые лягут в основу мирного урегулирования, а их реализация будет возложена на европейские страны, пишет Financial Times.

Некоторые детали планов республиканцев стали известны благодаря Джеймсу Дэвиду Вэнсу, кандидату на пост вице-президента от Трампа. Вэнс предложил создать демилитаризованную зону на линии соприкосновения российских и украинских войск, которая будет серьезно укреплена, чтобы предотвратить повторные вторжения со стороны России. В обмен Украина откажется от вступления в НАТО, сохранив при этом суверенитет за счет нейтралитета.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение, назвав его «радикальным», подчеркнув, что Украина не намерена отдавать свои территории.

Советник Трампа, работавший с ним длительное время, пояснил, что Трамп планирует переосмыслить Минские соглашения 2014 и 2015 годов, на этот раз с механизмами контроля за их исполнением. Однако за соблюдением нового соглашения должны будут следить европейские вооруженные силы, а не НАТО или ООН, подчеркнул советник. Трамп будет настаивать на том, чтобы в этом процессе не участвовали американские военные и чтобы его финансировала Европа.

Фред Флейтз, бывший аналитик ЦРУ, добавил, что членство Украины в НАТО исключат из переговоров, чтобы склонить Россию к диалогу. По его словам, конфликт может быть «заморожен», без передачи территорий или отказа Украины от претензий на оккупированные земли, а долгосрочное решение будет отложено до тех пор, пока Владимир Путин не покинет политическую арену.

Майк Уолтц, один из ключевых спикеров республиканцев по вопросам национальной безопасности, заявил, что Трамп намерен использовать экономическое давление на Россию. Трамп может попытаться обрушить мировые цены на нефть и газ, увеличив добычу в США. Это окажет серьезное влияние на российскую экономику, утверждает Уолтц.

Люди, близкие к Трампу, считают, что он сможет добиться мирного урегулирования, приводя в пример его успехи по заключению соглашений между Израилем и арабскими странами в его первый президентский срок.