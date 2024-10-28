Влиятельный сенатор Берни Сандерс выразил опасения, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах реальная власть может оказаться в руках Илона Маска. Об этом сенатор заявил в эфире NBC News.

«Маск — очень умный и агрессивный парень. Он самый богатый человек в мире, и что меня действительно интересует — если, не дай бог, Трамп победит — будет ли Илон Маск управлять правительством, а Трамп работать на него, или наоборот», — заявил Сандерс.

Поводом для беспокойства стали сообщения Wall Street Journal о регулярных контактах Маска с Владимиром Путиным в течение последних двух лет. По данным издания, их беседы касались «личных тем, бизнеса и геополитической напряженности».

Маск, владелец платформы X, стал одним из крупнейших индивидуальных спонсоров кампании Трампа, вложив 75 млн долларов через созданный им America PAC. Кроме того, миллиардер пообещал ежедневно раздавать по миллиону долларов зарегистрированным избирателям, подписавшим онлайн-петицию.

«Идея о том, что человек вроде Маска, имеющий огромные федеральные контракты, активно агитирует и вкладывает огромные суммы в кампанию Трампа... Если когда-либо существовал конфликт интересов, то это он», — подчеркнул Сандерс.

Демократический сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман также выразил обеспокоенность влиянием Маска на исход выборов: «Для многих людей он как Тони Старк. Это самый богатый парень в мире. И он, очевидно и бесспорно, блестящий человек, и он говорит: «Эй, вот мой кандидат в президенты». Это действительно имеет значение».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Илон Маск ведет регулярные переговоры с Владимиром Путиным с конца 2022 года, обсуждая личные темы, бизнес и геополитику. Эта информация, по данным издания, является «тщательно охраняемым секретом».

Контакты вызывают беспокойство в США, учитывая доступ Маска к секретной информации и его связи с американскими военными структурами. В Кремле утверждают, что был только один телефонный разговор о космосе и технологиях. Сам Маск оставил запросы издания без комментариев.

В конце 2023 года Путин якобы просил Маска не активировать Starlink над Тайванем в интересах Китая. Общение продолжилось и в 2024 году, когда Маск начал критиковать помощь США Украине и поддерживать кампанию Трампа.