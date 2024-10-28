Илон Маск на митинге Трампа: «Я мрачный готический MAGA»

Технологический миллиардер Илон Маск назвал себя «мрачным готическим MAGA» на митинге Дональда Трампа, а также призвал жителей Нью-Йорка голосовать досрочно на предстоящих выборах президента. MAGA (Make America Great Again) «сделаем Америку снова великой» — политический лозунг Дональда Трампа, который он озвучил во время президентской гонки 2016 года. Сторонники Трампа до сих пор называют себя MAGA, чтобы обозначить, что разделяют эту политику. #США #Трамп #Маск