ПОЛИТИКА
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Илон Маск на митинге Трампа: «Я мрачный готический MAGA»
Технологический миллиардер Илон Маск назвал себя «мрачным готическим MAGA» на митинге Дональда Трампа, а также призвал жителей Нью-Йорка голосовать досрочно на предстоящих выборах президента. MAGA (Make America Great Again) «сделаем Америку снова великой» — политический лозунг Дональда Трампа, который он озвучил во время президентской гонки 2016 года. Сторонники Трампа до сих пор называют себя MAGA, чтобы обозначить, что разделяют эту политику. #США #Трамп #Маск
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28 октября 2024 г.
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