Израильские военные вынуждают палестинцев покидать лагеря для беженцев

Палестинцы из палаточного лагеря в Газе рассказали, как израильские военные вынудили их покинуть приют для беженцев в школе «Абу Таммам» в Бейт-Лахии и запретили взять хоть какие-то вещи с собой. В результате израильских атак на Газу более 90% населения эксклава вынуждены были покинуть свои дома, многие из них нашли убежище в лагерях для беженцев, школах и больницах. Однако и оттуда им снова пришлось бежать после авиаударов Израиля по гуманитарным объектам. По оценкам нескольких источников, около 2,3 млн жителей Газы из-за войны стали беженцами на собственной земле. #Израиль #Газа #Палестина