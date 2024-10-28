Кремль «решительно отвергает» обвинения в адрес России по поводу вмешательства в парламентские выборы в Грузии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Такие обвинения для многих стран носят стандартный характер. Чуть что сразу обвиняют Россию во вмешательстве. Нет, это не так. Никакого вмешательства не было. Обвинения носят абсолютно голословный характер», — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

Песков также отметил, что в самой Грузии предпринимаются попытки дестабилизации, и обвинил в этом западные силы.

«Невооруженным глазом видны также попытки вмешательства, но не со стороны России. Оказать влияние на исход этого голосования пробовали огромное количество сил из европейских стран, из различных европейских институтов. Никто даже не скрывал, это были публичные заявления, в отличие от Москвы», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и не намерена этого делать.

На парламентских выборах 26 октября правящая партия «Грузинская мечта», которую многие называют пророссийской, набрала 53,9% голосов. Оппозиционные партии, поддерживающие сближение с Западом, не признали результаты голосования, заявив о фальсификациях, и две из них отказались от мандатов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также выступила против итогов выборов, заявив, что их признание будет означать «приход России и подчинение Грузии».