Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил серьезную озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке, заявив, что происходящие события свидетельствуют о «потере человечности».

«Мы находимся на грани большого пожара. Пока продолжается война в Газе и Ливане, мы будем жить на пороге искры, которая приведет к еще большему пожару», — заявил он в интервью государственной радиостанции Испании RNE.

Боррель подчеркнул, что согласно данным ООН, гуманитарный кризис в Газе стал самым масштабным и жестоким со времен Второй мировой войны. Он также выразил опасения по поводу возможного удара Израиля по ядерным или нефтяным объектам Ирана, что может усугубить ситуацию. По его мнению, необходимо принять принудительные меры для прекращения конфликта.

«Каждая страна сама решает, что для нее является приемлемым, и я не могу запретить им что-либо делать или рекомендовать поступать иначе. Испания, Италия и Франция решили приостановить продажу оружия. Однако другие страны, такие как Германия, напротив, усиливают эту военную помощь. Таким образом, единой позиции нет», — подытожил Боррель.

Израиль за последние дни нарастил количество ударов по северной части эксклава, в районе лагеря беженцев Джебалия, несмотря на возобновившиеся переговоры с ХАМАС о прекращении огня после трехмесячного перерыва.