Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в понедельник о готовности пригласить представителей России на второй саммит мира по урегулированию конфликта в Украине. Об этом он сообщил на брифинге в Претории совместно с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой.

«Я напрямую подтвердил министру, что Украина готова пригласить представителей России на второй глобальный саммит мира», — заявил Сибига. Напомним, что на первый саммит, прошедший в Швейцарии в июне, Россия приглашена не была.

По словам украинского министра, его визит в ЮАР направлен на укрепление двусторонних отношений. Он отметил значительный потенциал сотрудничества после встречи с представителями местного бизнес-сообщества.

Сибига также опроверг обвинения в участии украинских войск в африканских конфликтах: «Украина не вмешивается в дела других стран, обвинения против Украины безосновательны. У нас своя война, и мы не хотим ее экспортировать или расширять, мы хотим положить конец российской агрессии, вот и все».

«Мы также обеспокоены незаконной преступной деятельностью российских наемников «Вагнера» в Сахеле; они не приносят безопасность в регион, они экспортируют нестабильность и приносят только смерть, разрушение и хаос», — добавил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке второго саммита в ноябре, не указав точной даты. Сибига выразил надежду, что украинский вопрос будет в фокусе внимания во время председательства ЮАР в G20 в декабре.