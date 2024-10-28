Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс выступил за нормализацию отношений с Россией. В эфире NBC он подчеркнул необходимость мирного диалога с Москвой.

«Мы не в состоянии войны с ним [Владимиром Путиным], и я не хочу войны с Россией Владимира Путина. Думаю, мы должны пытаться следовать мирным путем», — заявил Вэнс, хотя и назвал российского лидера «противником» и «соперником» США.

Заявления прозвучали на фоне обвинений американских спецслужб в адрес России. ФБР, разведка и Агентство по кибербезопасности США утверждают, что Москва причастна к распространению поддельного видео об уничтожении бюллетеней в Пенсильвании.

Комментируя эти обвинения в программе Face the Nation, Вэнс отказался поддержать идею санкций. «Многие страны пытаются манипулировать нашими избирателями и выборами. Главный вопрос в том, что отвечает нашим интересам в отношениях с Россией, а не в том, какую цену Россия должна заплатить за размещение видео в социальных сетях», — подчеркнул он.

По мнению политика, без дипломатии урегулировать текущие конфликты невозможно. «Если мы собираемся покончить с войной в Украине, нам придется вступать в переговоры с Украиной, с Россией, с нашими европейскими партнерами по НАТО. Я считаю, что иногда надо прибегать к дипломатии даже в отношениях с противниками», — заключил Вэнс.