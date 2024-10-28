ТУРЦИЯ
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Первый визит Хакана Фидана в Лондон
Глава МИД Турции проведет переговоры с британским коллегой о расширении торгового соглашения, сотрудничестве в оборонной сфере и ситуации в Газе
Первый визит Хакана Фидана в Лондон
Хакан Фидан / Фото: Reuters / Others
28 октября 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершит свой первый официальный визит в Великобританию в среду. В Лондоне он встретится с главой британского МИД Дэвидом Лэмми для обсуждения двусторонних и региональных вопросов, сообщили дипломатические источники.

Ожидается, что министры обсудят расширение действующего соглашения о свободной торговле и изучат новые возможности сотрудничества в энергетическом и транспортном секторах. Особое внимание будет уделено взаимодействию в оборонной промышленности и борьбе с терроризмом.

Значительная часть переговоров будет посвящена гуманитарному кризису в Газе, в частности проблемам доставки гуманитарной помощи. Фидан планирует изложить позицию Турции по вопросам региональной стабильности и обеспокоенность действиями Израиля в отношении институтов ООН. Стороны также обменяются мнениями о путях достижения постоянного прекращения огня в регионе и реализации принципа двух государств.

Визит продолжает серию дипломатических контактов, начатую визитами Дэвида Лэмми в Турцию 4 марта и бывшего главы МИД Дэвида Кэмерона 26 января. Стратегическое партнерство между странами, установленное в 2007 году, укрепляется через регулярные контакты на высоком уровне.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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