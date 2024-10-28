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Израиль запретил БАПОР
Кнессет принял закон о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, обвинив его в связях с ХАМАС
Израиль запретил БАПОР
Поврежденная эмблема БАПОР на штаб-квартире в Газе после израильского рейда, 12 июля 2024 года / Фото: Reuters / Others
28 октября 2024 г.

Израильский парламент принял закон, запрещающий деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в Израиле и Восточном Иерусалиме. Законопроект поддержали 92 депутата, против проголосовали 10.

Израиль последовательно обвиняет БАПОР в связях с ХАМАС. «Существует глубокая связь между БАПОР и движением ХАМАС, и Израиль не может с этим мириться», — заявил депутат от партии «Ликуд» Юли Эдельштейн, один из авторов законопроекта.

«Если ООН не готова принять меры по этому вопросу, мы должны обеспечить безопасность нашего народа», — отметила депутат Шаррен Хаскель.

Представитель БАПОР Джульетт Тума осудила решение: «Возмутительно, что государство-член ООН работает над ликвидацией агентства ООН, которое является крупнейшим участником гуманитарной операции в Газе. Если закон будет реализован, это катастрофа, учитывая его влияние на гуманитарную операцию в Газе и некоторых частях Западного берега».

США выразили «глубокую обеспокоенность» законопроектом, подчеркнув «критическую» роль агентства в распределении гуманитарной помощи в секторе Газа. Министры иностранных дел Канады, Австралии, Франции, Германии, Японии, Южной Кореи и Великобритании также выступили с резкой критикой закона.

БАПОР, созданное в 1949 году для поддержки палестинских беженцев на Ближнем Востоке, сообщает, что с начала войны погибли 223 его сотрудника, а две трети объектов агентства в Газе повреждены или разрушены.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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