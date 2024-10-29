Президент Грузии призвала к массовым протестам

Грузия начинает неделю в состоянии турбулентности: после оглашения итогов парламентских выборов 26 октября правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,27% голосов, в то время как оппозиционная «Коалиция за перемены» — лишь 10,8%. Оппозиция не признала итоги голосования, а президент страны Саломе Зурабишвили призвала к массовым демонстрациям против правящей партии. Что ждет Грузию после выборов и сможет ли «‎Грузинская мечта»‎ найти компромисс с оппозицией — разбирался TRT на русском. #грузия #выборы #тбилиси