ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Авиаудар по Харькову: четверо погибших
На частный сектор Основянского района обрушились управляемые авиабомбы. Разрушены два дома, около 20 получили повреждения
Авиаудар по Харькову: четверо погибших
Последствия удара по Харькову / Фото: Суспiльне Харкiв / Others
29 октября 2024 г.

В ночь на 29 октября российские военные нанесли авиационный удар по Харькову. По информации городского головы Игоря Терехова, атака произошла в 02:51 в Основянском районе города. Предварительно, были использованы управляемые авиабомбы (КАБ).

«Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 - получили различные степени повреждений», — сообщил мэр Харькова. В результате обстрела погибли четыре человека. Последнее тело было извлечено из-под завалов в 4:58 утра.

Накануне вечером город также подвергся атаке с применением КАБов. Были повреждены медицинское учреждение, административные здания, включая исторический памятник национального значения — здание Госпрома. В результате того удара пострадали 9 человек.

С начала войны Харьков остается одним из наиболее пострадавших от воздушных атак украинских городов. Так же город регулярно подвергается ударам управляемыми авиабомбами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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