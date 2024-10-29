В ночь на 29 октября российские военные нанесли авиационный удар по Харькову. По информации городского головы Игоря Терехова, атака произошла в 02:51 в Основянском районе города. Предварительно, были использованы управляемые авиабомбы (КАБ).

«Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 - получили различные степени повреждений», — сообщил мэр Харькова. В результате обстрела погибли четыре человека. Последнее тело было извлечено из-под завалов в 4:58 утра.

Накануне вечером город также подвергся атаке с применением КАБов. Были повреждены медицинское учреждение, административные здания, включая исторический памятник национального значения — здание Госпрома. В результате того удара пострадали 9 человек.

С начала войны Харьков остается одним из наиболее пострадавших от воздушных атак украинских городов. Так же город регулярно подвергается ударам управляемыми авиабомбами.