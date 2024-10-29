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Израиль наносит удары по Баальбеку
Число погибших в результате интенсивных израильских бомбардировок на востоке Ливана достигло 60 человек
Израиль наносит удары по Баальбеку
С начала боевых действий в Ливане погибли 2710 человек / Фото: Reuters
29 октября 2024 г.

Число погибших от воздушных ударов Израиля по восточной части Ливана, включая Баальбек и Бекаа, достигло 60. Об этом заявило Министерство здравоохранения Ливана. В результате атак еще 58 человек получили ранения. Работы по разбору завалов продолжаются.

До этого сообщалось о 22 погибших и 16 раненых в Баальбеке.

Ранее Израиль атаковал город Сур на юге Ливана после предупреждения об эвакуации. По информации официального ливанского агентства NNA, израильская авиация нанесла массированные удары по ряду районов крупного города.

Повреждены многие здания, в воздухе поднимались клубы дыма и пыли. Представитель израильской армии Авихаи Адраи опубликовал карту, призывая жителей районов Али Аль-Халил, Хирам, Мухаммед Аль-Зайид и Небих Берри эвакуироваться на северный берег реки Авали.

С 8 октября 2023 года армия Израиля ведет боевые действия с движением «Хезболла». В этот период сотни воздушных атак прошли на юге Ливана и в восточных регионах, таких как Баальбек и Бекаа.

По данным Минздрава Ливана, с начала боевых действий погибли 2710 человек, включая 104 ребенка и 194 женщины, 12 592 человека получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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