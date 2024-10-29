Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил развертывание северокорейских военных частей в Курской области России, назвав это «значительной эскалацией» и прямым вовлечением Пхеньяна в российско-украинский конфликт.

На встрече с делегацией Южной Кореи и представителями Индо-Тихоокеанского региона в Брюсселе Рютте подчеркнул: присутствие военных КНДР у западных границ НАТО представляет угрозу как для европейской, так и для азиатской безопасности.

По данным американской разведки, около 10 тыс. северокорейских солдат помогают российским военным на западе России для отражения украинской операции в Курской области. Помимо этого, Пхеньян, как сообщается, поставил Москве баллистические ракеты и боеприпасы для продолжения кампании.

Военные КНДР, как считают в разведке США, помогут российским войскам перебросить дополнительные подразделения с Курского фронта на юг, чтобы усилить наступление в Донецкой области Украины и приблизиться к стратегически важному городу Покровск.

Пхеньян и Москва отрицают сообщения о переброске северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о присутствии военных Корейской народной армии (КНА) в РФ «подлыми инсинуациями».

10 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что утверждения западной прессы об участии военных КНДР в «‎специальной военной операции»‎ в Украине (так в России называют российско-украинскую войну) похожи на очередной фейк.

НАТО ранее также отказывалось подтверждать нахождение северокорейских военных на российско-украинской границе, однако обновленные данные разведки США позволили альянсу изменить свою оценку.

Рютте заявил, что кооперация Москвы и Пхеньяна подрывает мир на Корейском полуострове и углубляет конфликт в Украине. Генсек альянса отметил, что зависимость РФ от иностранных сил, в частности северокорейских подразделений, подчеркивает напряженность в ресурсах Москвы. По данным западных СМИ, более 600 тыс. российских военных погибли или получили ранения с начала войны. В России эти цифры никак не комментировали.