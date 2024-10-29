ПОЛИТИКА
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США требуют от Грузии пересмотреть выборы
Госдеп предупредил, что Тбилиси ждут последствия, если власти не вернут страну на евроатлантический путь развития
США требуют от Грузии пересмотреть выборы
фото: Reuters / Reuters
29 октября 2024 г.

США вновь предупредили Грузию о последствиях, если правительство республики не изменит политический курс. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер 28 октября заявил, что Вашингтон «не исключает дальнейших последствий», если руководство республики продолжит «‎‎отклоняться от евроатлантического пути и игнорировать принципы демократии».

Заявление Госдепа прозвучало в свете прошедших парламентских выборов, на которых партия «Грузинская мечта» набрала 53,92% голосов. Однако все 17 оппозиционных партий и президент Грузии Саломе Зурабишвили отказались признать результаты голосования, назвали выборы «украденными» и обратились к гражданам с призывом выйти на улицы. Вечером 28 октября перед парламентом в Тбилиси прошел масштабный митинг оппозиции, на который пришли, по разным оценкам, более 10 тыс. человек.

США и Евросоюз призвали к расследованию сообщений грузинской оппозиции о нарушениях на выборах, среди которых — подкуп избирателей, запугивание и злоупотребление ресурсами. Мониторинговая миссия ОБСЕ также подтвердила инциденты с подкупом и вмешательством, хотя и не стала делать заявление о том, что выборы были сфальсифицированы.

Саломе Зурабишвили назвала результаты «российской спецоперацией» и подчеркнула, что 80% граждан выступают за интеграцию с ЕС и НАТО. В Москве отвергли обвинения во вмешательстве в выборы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что результаты выборов — «выбор грузинского народа», и обвинил Запад в попытке дестабилизировать ситуацию.

США и ранее уже вводили меры в отношении правящей партии «‎Грузинская мечта»‎ после принятия закона об иноагентах. Мера вызвала жесткую критику со стороны Вашингтона и Брюсселя, что привело к приостановке американской помощи Тбилиси на сумму $95 млн и санкциям против членов грузинского парламента. Вашингтон заявил, что эти действия якобы удаляют страну от евроинтеграции и способствуют росту авторитаризма.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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