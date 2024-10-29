Россия обвинила Казахстан в нарушении основополагающих принципов договора Евразийского экономического союза (ЕАЭС), указывая на изменение тарифов на железнодорожный транзит, которое, по мнению российской стороны, привело к неравным условиям для грузоперевозчиков других стран союза.

В протоколе 25-го заседания межправительственной комиссии отмечается, что повышение тарифов на транзит компанией «Казахстан Темир Жолы» («Казахстанские железные дороги») делает перевозки по Казахстану для иностранных компаний дороже, чем для казахстанских.

Казахстанская сторона объяснила повышение тарифов необходимостью покрытия затрат на инфраструктуру и развития железных дорог, отметив, что это не противоречит договору ЕАЭС и национальному законодательству.

«Изменение с 16 апреля 2024 года уровня тарифов НК «КТЖ» на инфраструктуру на ряд грузов не превышает уровень тарифов ОАО «РЖД», — утверждают представители Казахстана.

Россия настаивает, что договор ЕАЭС не требует обязательного соответствия между тарифными системами стран-участниц.

Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию сельскохозяйственных товаров из Казахстана, включая пшеницу, чечевицу, томаты, перцы и дыни.

Запрет распространяется также на семена льна и подсолнечника для посева. Исключение сделано только для транзита зерна при наличии казахстанских фитосанитарных сертификатов, при условии перевалки зерна непосредственно из вагонов в трюмы судов.

По данным Россельхознадзора эти меры направлены на усиление фитосанитарного контроля и будут действовать до особого распоряжения, поясняет Россельхознадзор.

Некоторые эксперты рынка связывают это решение с ответными мерами на запрет ввоза российского зерна в Казахстан, который был введен с 1 августа и будет действовать до конца года.