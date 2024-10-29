Пентагон заявил в понедельник, что присоединение Северной Кореи к войне на стороне России не повлияет на поставки американского оружия Украине. Это заявление прозвучало на фоне подтверждения НАТО информации о размещении северокорейских военных подразделений в Курской области России.

«Мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области России вблизи границы с Украиной», - сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

По последним оценкам американского военного ведомства, численность северокорейского контингента в восточной России достигла 10 000 военнослужащих, что значительно превышает прошлую оценку в 3 000 человек, озвученную в прошлую среду. Президент США Джо Байден назвал ситуацию «очень опасной».

«Углубляющееся военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет угрозу как для индо-тихоокеанской, так и для евроатлантической безопасности», - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Кремль изначально отвергал сообщения о северокорейском контингенте как «фейковые новости». Однако на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин не стал отрицать присутствие войск КНДР в России, заявив, что реализация партнерского договора с Пхеньяном - внутреннее дело Москвы.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что санкций недостаточно для ответа на участие Северной Кореи: «Нам нужно оружие и четкий план предотвращения расширенного участия КНДР. Враг понимает силу. У наших союзников эта сила есть».

Президент Украины Владимир Зеленский расценил этот шаг как эскалацию со стороны России. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Киев предупреждал об этом развертывании в течение нескольких недель, и обвинил союзников в неспособности дать решительный ответ.

«Суть: слушайте Украину. Решение: снимите ограничения на наши дальние удары по России прямо сейчас», - написал он в социальной сети X.

По мнению Рютте, развертывание северокорейских войск свидетельствует о «растущем отчаянии» Путина. Рютте отметил, что в ходе войны российская армия потеряла более 600 тыс. солдат убитыми и ранеными, и теперь Москва не способна поддерживать наступление на Украину без иностранной поддержки.