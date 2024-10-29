В чеченском городе Гудермес 29 октября в 6:30 утра беспилотный летательный аппарат атаковал здание Российского университета спецназа (РУС). Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«В результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что атака беспилотника на территории Чечни произошла впервые.

По словам главы республики, учреждение продолжает работу в обычном режиме: «Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме». На месте происшествия работают следователи.

Министерство обороны России сообщило о семи сбитых украинских беспилотниках за прошедшую ночь в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также над Черным морем. Однако информация об атаке на объект в Чечне в сводке ведомства не упоминалась.