Президент Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом в ноябре прошлого года попросил изменить официальную формулировку США относительно независимости Тайваня. Об этом агентству Reuters сообщили два американских чиновника, знакомых с содержанием частной беседы.

По их словам, китайская сторона настаивала на замене формулировки «США не поддерживают независимость Тайваня» на «США выступают против независимости Тайваня». После встречи помощники Си неоднократно возвращались к этому вопросу в последующие месяцы.

Администрация США отказалась вносить изменения. Белый дом в ответ на запрос прокомментировал: «Администрация Байдена-Харрис последовательно придерживается давней политики одного Китая».

Эксперты отмечают, что подобное изменение формулировки могло бы существенно повлиять на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Представители двух правительств региона сообщили Reuters, что восприняли бы такую смену формулировки как ослабление поддержки США в отношении обороны и дипломатических устремлений Тайваня.

За последние пять лет Китай почти ежедневно проводит военные учения вокруг Тайваня. В начале этого месяца Пекин провел военные учения с участием рекордного числа в 153 военных самолета, отрабатывая блокаду портов и атаки на морские и наземные цели.

Ожидается, что лидеры США и Китая проведут новые переговоры до окончания президентского срока Байдена в январе 2025 года - возможно, на полях предстоящих саммитов G20 в Бразилии или АТЭС в Перу.