Дайверы развернули флаг Турции на глубине озера Ван

29 октября Турция отмечает День Республики. Подводный оператор и режиссер-документалист Тахсин Джейлан вместе с командой дайверов совершил погружение на дно озеро Ван, чтобы в честь 101-й годовщины провозглашения Республики развернуть турецкий флаг. Стоит отметить, что Ван — не просто соленое, это еще и самое большое в мире содовое озеро. #турция #республика #ван