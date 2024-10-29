ПОЛИТИКА
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Дайверы развернули флаг Турции на глубине озера Ван
29 октября Турция отмечает День Республики. Подводный оператор и режиссер-документалист Тахсин Джейлан вместе с командой дайверов совершил погружение на дно озеро Ван, чтобы в честь 101-й годовщины провозглашения Республики развернуть турецкий флаг. Стоит отметить, что Ван — не просто соленое, это еще и самое большое в мире содовое озеро. #турция #республика #ван
Дайверы развернули флаг Турции на глубине озера Ван / Others
29 октября 2024 г.
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