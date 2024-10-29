Заместитель генерального секретаря «Хезболлы» шейх Наим Кассем во вторник был избран новым руководителем ливанского вооруженного движения. Он занимал высокие посты в организации более 30 лет.

В своем телеобращении 8 октября с неназванной локации Кассем заявил, что конфликт между «Хезболлой» и Израилем - это война о том, «кто заплачет первым», и «Хезболла» первой не заплачет». При этом впервые он поддержал усилия спикера парламента Набиха Берри по достижению прекращения огня, не упомянув в качестве предварительного условия перемирие в секторе Газа.

Это выступление состоялось через несколько дней после предполагаемого покушения Израиля на высокопоставленного деятеля «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина и через 11 дней после убийства генерального секретаря организации Хасана Насраллы.

Кассем был назначен заместителем руководителя в 1991 году тогдашним генеральным секретарем Аббасом аль-Мусави, который погиб в результате израильской атаки в следующем году. Он сохранил свой пост при Насралле и долгое время был одним из ведущих спикеров «Хезболлы».

Родившийся в 1953 году в Бейруте, Кассем начинал свою политическую деятельность в шиитском движении «Амаль», но покинул его в 1979 году после иранской революции. Он участвовал в создании «Хезболлы», основанной при поддержке иранского Революционной гвардии Ирана в ответ на вторжение Израиля в Ливан в 1982 году.