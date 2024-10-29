ТУРЦИЯ
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Турция выступила в защиту БАПОР
МИД Турции заявил о нарушении международного права в связи с попытками Израиля прекратить деятельность агентства ООН по помощи палестинским беженцам
Турция выступила в защиту БАПОР
МИД Турции / Others
29 октября 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, осуждающим действия израильского парламента, направленные на прекращение деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на оккупированных палестинских территориях.

По мнению турецкого внешнеполитического ведомства, атакуя БАПОР, Израиль стремится подорвать решение о создании двух государств и препятствует возвращению палестинских беженцев на родину.

В заявлении подчеркивается, что деятельность БАПОР, с 1949 года оказывающего жизненно важную помощь миллионам палестинских беженцев, имеет большое значение для региональной стабильности.

МИД Турции отметил, что противостояние попыткам запретить деятельность агентства, учрежденного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, является юридическим и моральным долгом международного сообщества.

Турция, возглавляющая Рабочую группу по финансированию БАПОР, заявила о намерении продолжать оказывать агентству политическую и финансовую поддержку.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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