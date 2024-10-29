Израиль не предоставил доказательств своих обвинений в адрес Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер на брифинге. Он подчеркнул, что, несмотря на запросы, израильское правительство до сих пор не поделилось информацией, на основании которой оно пытается блокировать деятельность агентства в секторе Газа.

«Полагаем, израильскому правительству следует поделиться информацией, которую, как оно утверждает, располагает против БАПОР и сотрудников агентства. Мы были свидетелями того, как БАПОР начало расследование под свою ответственность с целью изучить обвинения против своих сотрудников и собрать информацию», — сказал дипломат.

Миллер подчеркнул, что БАПОР незаменим для оказания гуманитарной помощи палестинским беженцам, особенно детям и уязвимым слоям населения, которые зависят от агентства в вопросах продовольствия, воды и лекарств.

Ранее Кнессет Израиля утвердил закон, запрещающий деятельность БАПОР в стране. В пользу запрета проголосовали 92 депутата, против — 10. С начала конфликта 7 октября в секторе Газа погибли 231 сотрудник агентства.

Миллер также затронул недавний обмен ударами между Израилем и Ираном, заявив, что Израиль имел полное право ответить на ракетные атаки.

«Из Ирана по государству Израиль было запущено 200 баллистических ракет. Израиль имел право ответить на это нападение. США поддержали их право на это. Они ответили в пятницу вечером. Считаем, что на этом вопрос должен быть исчерпан», — отметил дипломат.

При этом Миллер считает, что Иран не должен каким-либо образом реагировать на ответные действия Израиля.