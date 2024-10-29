ПОЛИТИКА
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Китай обнаружил шпионов на дне моря
Китайская разведка сообщила о подводных «маяках» для иностранных подводных лодок
Китай обнаружил шпионов на дне моря
фото: Reuters / Reuters
29 октября 2024 г.

Министерство государственной безопасности Китая 29 октября сообщило о захвате шпионских устройств, расположенных как на поверхности, так и на дне моря. Среди устройств были и подводные «маяки», которые могут направлять иностранные подводные лодки.

Ведомство отмечает, что шпионские аппараты передавали информацию, способную «предварительно установить условия для нападения».

«Силы национальной безопасности захватили устройства, использующиеся для шпионажа в море и слежкой за перемещениями китайских судов», — заявило министерство, не уточнив, где были обнаружены устройства.

«Некоторые из аппаратов действуют как «секретные агенты», а другие функционируют как подводные «маяки», указывающие направление для иностранных подводных лодок», — подчеркнули в министерстве.

Недавние морские конфликты в Южно-Китайском море между Китаем и Филиппинами увеличили риск эскалации, которая может затронуть США. Вашингтон подписал союзнический договор с Филиппинами и обязан их защитить в случае атаки.

Китай утверждает, что обладает суверенитетом над почти всей территорией Южно-Китайского моря, включая районы, на которые претендуют Бруней, Малайзия, Филиппины и Вьетнам. Пекин также заявляет, что никогда не откажется от применения силы в отношении Тайваня. Политика Пекина в отношении острова резко обострилась в мае, после инаугурации нового президента Тайваня Лай Циндэ, который неоднократно подчеркивал стремление сохранить независимость Тайпэя.

Отдельный трек — гонка подводного вооружения между Китаем и США, а также обострение отношений Пекина и Сеула. 28 октября Китай подтвердил задержание южнокорейского гражданина по подозрению в шпионаже и уведомил посольство.

Это первый случай задержания гражданина Южной Кореи по расширенному закону о противодействии шпионажу, вступившему в силу в июле прошлого года. Закон позволяет задерживать иностранцев при малейшем подозрении на нарушение закона или стремление получить сведения, составляющие гостайну Китая.

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