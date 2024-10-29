Саудовская Аравия готова выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной, сообщил посол Саудовской Аравии в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад.

Дипломат отметил, что королевство поддерживает инициативы по деэскалации кризиса в Украине и «готово предпринять посреднические усилия для установления контактов между всеми вовлеченными сторонами». Напомним, что с апреля 2022 года мирные переговоры между Россией и Украиной не проводились, хотя несколько сторон, включая Турцию, Китай, Бразилию и африканских лидеров, предлагали свои инициативы для достижения мира. Анкара также организовала переговоры Украины и России в Стамбуле для согласования «‎зерновой сделки»‎.

Москва утверждает, что готова к переговорам, однако ставит условие: Украина должна отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО и передать под контроль России все четыре региона, которые Москва считает своими — это Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области. Эти условия Киев расценивает как капитуляцию и ультиматум, потому отказывается ответить.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре представил «план победы», в котором призвал НАТО немедленно без условий пригласить Украину в альянс. В противном случае политик пообещал создать украинскую атомную бомбу для обеспечения защиты страны.

29 сентября на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что его страна готова выступить посредником в конфликте Москвы и Киева для прекращения войны. Он подчеркнул необходимость остановить кризис и его последствия, добавив, что Эр-Рияд уже выступал посредником во время обменов военнопленными.

Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман в июне подтвердил поддержку усилий по разрешению кризиса между Россией и Украиной. В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Джидде стороны обсудили «отношения между двумя странами и развитие украинско-российского кризиса».