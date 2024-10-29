Рано утром 29 октября Израиль нанес авиаудар по жилому дому в Бейт-Лахии, на севере сектора Газа. По данным Службы гражданской защиты Палестины, погибли по меньшей мере 55 жителей города, десятки получили ранения. Официальное палестинское информагентство WAFA также подтвердило эту цифру. Среди жертв много женщин и детей, сообщают медики.

Служба гражданской защиты добавила, что сотни раненых по-прежнему остаются под завалами. Днем ранее ведомство сообщило, что около 100 тыс. человек оказались в ловушке в Джебалии, Бейт-Лахии и Бейт-Хануне на севере Газы без медицинской помощи и продовольствия.

Бейт-Лахия оказалась в эпицентре израильских ударов с субботы, 26 октября. Как пишет Reuters со ссылкой на свидетельства жителей северных районов Газы и медиков, в результате израильских авиаударов по Бейт-Лахии в субботу погибли по меньшей мере 35 человек, а множество других были ранены. Местные СМИ сообщают, что команды гражданской защиты не смогли добраться до места происшествия из-за огня со стороны Израиля.

Израильские военные с начала октября блокируют поставки любой гуманитарной помощи на север сектора, действуя по т.н. «‎плану генеров»‎ — группа израильских военачальников представила Биньямину Нетаньяху план тотальной блокады севера Газы, чтобы вынудить остающихся там членов ХАМАС сдаться. Официально Нетаньяху никак не комментировал этот план и утверждал, что никакой блокады севера нет, однако на деле Израиль действует ровно по этому предложению генералов.

Операции службы помощи остановлены из-за трехнедельного израильского наступления на север Газы. Тель-Авив утверждает, что его действия направлены на предотвращение восстановления ХАМАС в этих районах. Однако палестинское движение в ответ сообщило, что израильские военные стреляют по мирным жителям и не дают ввозить гуманитарную помощь.

На фоне массовых разрушений и гуманитарного кризиса, Минздрав Газы сообщил, что израильские удары по Джебалии, Бейт-Лахии и Бейт-Хануну привели к гибели около 800 человек за последние три недели.