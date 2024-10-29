Военное вторжение Израиля в южные районы Ливана превратило более десятка деревень в руины. Новые спутниковые снимки показывают, как некогда заселенные деревни теперь стали серыми кратерами, пишет агентство Reuters на основе снимков компании Planet Labs Inc.

Эти населенные пункты, опустевшие из-за интенсивных бомбардировок, существовали сотни, а некоторые и тысячи лет. Однако из-за израильских ударов исторические районы, такие как Кфаркела, Мейс аль-Джабаль и Лабуне, теперь лежат в развалинах.

Мэр Мейс аль-Джабаль Абдулмонем Шукейри выразил отчаяние: «Неизвестно, если вообще хоть что-то уцелеет».

Сравнив спутниковые фото за октябрь 2023 года с изображениями октября 2024 года, Reuters выявил серьезные разрушения в приграничных районах Ливана. На снимках видно, что Мейс аль-Джабаль, расположенный всего в 700 метрах от границы, установленной ООН, стал грудой развалин. Когда-то процветающий район теперь полностью разрушен, превратившись в пустынный участок.

Практически полностью стерты деревни, расположенные на холмах с видом на Израиль — его военные намеренно уничтожают населенные пункты на возвышенностях.

Источник сообщил Reuters, что Израиль нацелился на стратегически важные деревни на холмах, чтобы избежать ошибок войны 2006 года — тогда «Хезболла»‎ использовала высотное преимущество и наносила удары по израильским военным с возвышенностей.

По данным чрезвычайных служб Ливана, 14 приграничных деревень на холмах за год пережили 3809 израильских атак. Тель-Авив утверждает, что «‎Хезболла»‎ якобы укрепила гражданские зоны, используя их для хранения оружия и боеприпасов, однако сама группировка это отрицает.

Ливанские власти сообщили о 1,2 млн перемещенных лиц и более 2600 погибших за последний год, большинство — за последние недели. Семья дирижера Лубнана Баалбаки, который жил на юге арабской страны, в беседе с Reuters назвала произошедшее катастрофой. Их дом, когда-то культурный центр всего южного Ливана, разрушен. «Мы художники, а не бойцы. Цель израильтян — стереть любой след жизни», — отметил Баалбаки.