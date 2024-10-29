ВОЙНА В УКРАИНЕ
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«Фронт у нас посыпался»: Россия наступает на востоке Украины
Минобороны РФ сообщило о захвате Селидово и еще трех населенных пунктов. Генерал ВСУ признал «обрушение фронта» и назвал три основные причины
«Фронт у нас посыпался»: Россия наступает на востоке Украины
Прохожий возле разрушенного российским обстрелом здания в Покровске, 27 октября / Фото: Reuters / Others
29 октября 2024 г.

Министерство обороны России объявило о взятии под контроль города Селидово в Донецкой области Украины. «В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр» полностью освобожден город Селидово», — говорится в сообщении ведомства.

Позднее Минобороны РФ также сообщило о захвате населенных пунктов Горняк, Катериновка и Доброволье.

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко в интервью признал критическое положение украинской армии: «Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался». По его словам, причинами стали нехватка боеприпасов, дефицит личного состава и разбалансированность управления в ВСУ.

Украинские аналитики проекта DeepState ранее подтвердили захват Россией Горняка, Селидово, Богоявленки, Новоукраинки, а также районов вблизи Шахтерского и Новоалексеевки. При этом отмечается, что небольшая часть Богоявленки остается в «серой зоне».

К осени 2024 года ситуация на фронтах в Донбассе существенно изменилась — после падения Авдеевки, Угледара, Марьинки и других крупных населенных пунктов российские войска продолжают наступление в направлении Покровска, ведут штурм Часова Яра и близки к разделению украинского плацдарма на Купянском направлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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