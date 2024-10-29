В Красноярске в ходе рейда Следственного комитета и военкомата задержаны 229 мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. По информации издания «Сибирский Экспресс», у задержанных собрали геномные данные для включения в федеральную базу. Рейд прошел в распределительном центре крупной торговой сети, лесоперерабатывающей базе и на производственно-логистическом комплексе.

В полиции сообщили, что у всех выявлены «серьезные нарушения миграционного законодательства», включая фиктивную постановку на учет, предоставление жилья или транспорта нелегальным мигрантам, а также уклонение от предоставления сведений.

Ужесточение мер против мигрантов в России началось после теракта в «Крокусе». С февраля 2025 года вступит в силу закон, дающий МВД право на самостоятельное выдворение иностранных граждан. Кроме того, создается реестр мигрантов, нарушивших условия пребывания: им будут недоступны банковские и транспортные услуги, регистрация собственности, оформление детей в школы и детсады.

Ранее глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин выступил с критикой в адрес стран СНГ за нарушение прав граждан Таджикистана, особенно мигрантов и студентов. На заседании Совета глав МИД СНГ, состоявшемся в Москве 7 октября, он привлек внимание к случаям запрета на въезд и депортации таджикских граждан, включая тех, кто учится по предоставленным правительствами стран СНГ квотам.

«Такое обращение не отвечает базовым принципам гуманности и ставит под сомнение основополагающие принципы функционирования СНГ. Считаем, что необходим комплексный, аккуратный и прозрачный подход к решению миграционных вопросов, который в равной степени учитывал бы интересы принимающей стороны, страны исхода, самих работающих граждан и местного населения», — подчеркнул глава МИД Таджикистана.

По словам первого замминистра внутренних дел РФ Александра Горового, в России сейчас находятся более 6,1 млн иностранцев. В десятку стран с наибольшим числом граждан, находящихся в РФ, входят Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь, Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай и Туркменистан.