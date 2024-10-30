Министра иностранных дел Германии забыли встретить в аэропорту

В Сети набирает популярность видео разочарованного министра иностранных дел Германии Анналены Баербок, которая не удостоилась торжественного приема в аэропорту. Изначально СМИ писали, что кадры сняты в Китае. Однако позже в Германии выступили с опровержением, мол на видео речь идет о посадке главы МИД в Малайзии в январе 2024. Из-за недоразумения самолет припарковался не там, где должен был. #trtнарусском #Германия #Китай #Малайзия