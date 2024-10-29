Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил турецкий народ с 101-й годовщиной создания Турецкой Республики, подчеркнув значимость этого исторического дня и отметив достижения Турции за столетие, сообщает «Анадолу».

«Этот день является важной вехой в истории вашей страны. Мы высоко оцениваем прогресс, достигнутый турецким народом за последнее столетие», — говорится в тексте поздравления.

Блинкен высоко оценил партнерские отношения, основанные на общих ценностях и интересах, а также важную роль альянса НАТО.

«Альянс НАТО является краеугольным камнем регионального мира и безопасности, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются союзником Турции по НАТО на протяжении 72 лет», — написал Энтони Блинкен.

Блинкен подчеркнул активный обмен между странами — все большее число студентов, специалистов и туристов посещают США и Турцию, что способствует культурному обмену и новым идеям. Он также отметил сотрудничество в науке, космосе и «зеленых» технологиях, углубляющее связи между народами.

Глава Госдепа выразил уверенность, что дружба между странами будет продолжаться в следующем столетии, и поблагодарил Турцию за ее верность как союзника и партнера, пожелав ей дальнейших успехов и процветания.