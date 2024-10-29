Крупные российские компании столкнулись с серьезными проблемами в импортозамещении, что ставит под угрозу производство и поставки в нескольких ключевых отраслях. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Технологии доверия», более 60 компаний из 15 секторов, включая металлургию, нефтегазовую и строительную отрасли, заявили о трудностях с логистикой, трансграничными платежами и отказом партнеров работать с российскими юрлицами. Опрос был проведен в третьем квартале 2024 года.

Представитель «ТеДо» Денис Бельский пояснил, что многие компании продолжают зависеть от временных решений, таких как закупка нужных комплектующих через посредников в Китае, Индии и Восточной Азии.

Несмотря на это, «Трансмашхолдинг», «Ростех», «Транснефть» и РЖД заявили об отсутствии проблем с импортозамещением и подчеркнули свою работу по обеспечению технологической независимости России.

В то же время, по мнению эксперта Владимира Сальникова из Центра макроэкономического анализа, импортозамещение идет крайне медленно. Особенно тяжело справляются с задачей предприятия автопрома, которым потребуется до 15 лет для адаптации к новым условиям.

Ситуация осложнилась после начала войны в Украине и санкций, введенных против России со стороны США и ЕС, которые запретили поставки высокотехнологичных товаров и продукции двойного назначения.

В ответ в России легализовали «параллельный импорт», что позволяет ввозить товары без согласия правообладателей. В России признают, что в обход санкций товары поступают через третьи страны и серые схемы.