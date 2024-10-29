Верховная Рада Украины продлила режим военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на три месяца — до 7 февраля 2025 года. Как отметил депутат Ярослав Железняк из партии «Голос», это уже 13-е голосование о продлении особого режима с момента начала вторжения российской армии.

Ранее Рада продлила срок военного положения и мобилизации до 9 ноября. В условиях режима военного положения могут вводиться временные ограничения на отдельные права и свободы граждан, предусмотренные Конституцией, напомнило издание «РБК-Украина».

Военное положение впервые было введено в Украине 24 февраля 2022 года — в день начала полномасштабного российского вторжения. В тот же день Государственная погранслужба ограничила выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Украинские аналитики проекта DeepState ранее подтвердили захват Россией Горняка, Селидово, Богоявленки, Новоукраинки, а также районов вблизи Шахтерского и Новоалексеевки. При этом отмечается, что небольшая часть Богоявленки остается в «серой зоне».

К осени 2024 года ситуация на фронтах в Донбассе существенно изменилась — после падения Авдеевки, Угледара, Марьинки и других крупных населенных пунктов российские войска продолжают наступление в направлении Покровска, ведут штурм Часова Яра и близки к разделению украинского плацдарма на Купянском направлении.