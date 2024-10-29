ТУРЦИЯ
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Турция начала поставки вертолетов Gökbey
Президент Эрдоган анонсировал начало передачи многоцелевых вертолетов силовым структурам страны. До 2026 года планируется поставить более 20 машин
Турция начала поставки вертолетов Gökbey
Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии передачи первого многоцелевого вертолета T625 Gökbey жандармерии страны / Фото: AA / Others
29 октября 2024 г.

В день 101-й годовщины образования Турецкой Республики президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии передачи первого многоцелевого вертолета T625 Gökbey жандармерии страны. Мероприятие состоялось в штаб-квартире компании TUSAŞ.

«Gökbey станет незаменимым помощником жандармерии в перевозке персонала, грузов, воздушной медицинской эвакуации, поисково-спасательных и учебных операциях», — заявил президент.

До конца года ведомство получит еще два вертолета. К 2026 году планируется передать в общей сложности 20 машин различным силовым структурам: сухопутным войскам — 7 единиц, ВВС — 4, жандармерии, полиции и береговой охране — по 3 единицы. Дополнительно ведется планирование производства 57 вертолетов для военно-морских сил.

В 2023 году состоялся первый полет Gökbey с отечественным двигателем TS1400 производства компании TEI. С 2028 года все поставки вертолетов будут осуществляться с этой силовой установкой.

Говоря об успехах турецкой оборонной промышленности, Эрдоган отметил: «Уровень локализации в оборонном секторе вырос с 20% до более чем 80%. Мы реализуем свыше тысячи проектов с портфелем в 100 млрд долларов. В отрасли работает более 3500 компаний и 90 тысяч сотрудников».

«В сегменте беспилотных летательных аппаратов мы являемся бесспорным мировым лидером. С 2018 года турецкие компании, включая TUSAŞ, обеспечили 65% мировых продаж вооруженных БПЛА», — подчеркнул президент.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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