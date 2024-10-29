В день 101-й годовщины образования Турецкой Республики президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии передачи первого многоцелевого вертолета T625 Gökbey жандармерии страны. Мероприятие состоялось в штаб-квартире компании TUSAŞ.

«Gökbey станет незаменимым помощником жандармерии в перевозке персонала, грузов, воздушной медицинской эвакуации, поисково-спасательных и учебных операциях», — заявил президент.

До конца года ведомство получит еще два вертолета. К 2026 году планируется передать в общей сложности 20 машин различным силовым структурам: сухопутным войскам — 7 единиц, ВВС — 4, жандармерии, полиции и береговой охране — по 3 единицы. Дополнительно ведется планирование производства 57 вертолетов для военно-морских сил.

В 2023 году состоялся первый полет Gökbey с отечественным двигателем TS1400 производства компании TEI. С 2028 года все поставки вертолетов будут осуществляться с этой силовой установкой.

Говоря об успехах турецкой оборонной промышленности, Эрдоган отметил: «Уровень локализации в оборонном секторе вырос с 20% до более чем 80%. Мы реализуем свыше тысячи проектов с портфелем в 100 млрд долларов. В отрасли работает более 3500 компаний и 90 тысяч сотрудников».

«В сегменте беспилотных летательных аппаратов мы являемся бесспорным мировым лидером. С 2018 года турецкие компании, включая TUSAŞ, обеспечили 65% мировых продаж вооруженных БПЛА», — подчеркнул президент.