Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил участие страны во второй Минской конференции по евразийской безопасности, где будут также присутствовать его коллеги из Сирии, Беларуси и России.

Сийярто заявил, что Венгрия стремится укрепить свои связи с другими странами в области безопасности для обеспечения стабильности в регионе.

«Мы завершили официальную регистрацию — ожидаем порядка 600 участников. Это высокопоставленные гости со всей большой Евразии, представители стран ОБСЕ, СНГ, ШОС, руководители ряда международных организаций, руководители и высокопоставленные эксперты ведущих фабрик мысли всего Евразийского региона», — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз накануне.

По словам председателя Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), военного союза шести постсоветских государств, включая Россию и Беларусь, формат встречи в Минске следует рассматривать как конкурентный по отношению к Мюнхенской конференцией по безопасности. Об этом генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил в июне этого года.

Последний раз глава МИД Венгрии, которую западные союзники все чаще критикуют за сближение с Москвой и ее сателлитами, посещал Минск в мая этого года. Тогда это была министерская двусторонняя встреча. Сийярто также принимал участие в первой конференции по евразийской безопасности, которая прошла в конце октября там же — в столице Беларуси.