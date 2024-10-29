Израильские законы, запрещающие деятельность Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), вызвали широкий резонанс и обвинения в нарушении Устава ООН. Эти меры могут привести к серьезным последствиям для более чем 5,9 млн палестинских беженцев, которым БАПОР предоставляет жизненно важные услуги, такие как образование, медицинская помощь и продовольственное обеспечение.

На днях израильский парламент принял два закона, которые фактически запрещают БАПОР работать на территории Израиля и в оккупированных палестинских землях. В результате этого запрета БАПОР может потерять свои привилегии и иммунитеты, гарантированные международным правом. Это решение было принято несмотря на призывы международных партнеров Израиля не поддерживать такие меры.

Профессор права Эйрик Бьорге отметил, что новые законы Израиля нарушают положения Устава ООН, которые защищают деятельность организации от вмешательства со стороны государств-членов. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к необходимости обращения в Международный суд для получения срочного консультативного заключения.

Секретарь Генеральной Ассамблеи ООН Антониу Гутерриш также осудил эти законы, заявив, что их реализация может привести к катастрофическим последствиям для палестинских беженцев. Он призвал Израиль соблюдать свои обязательства по международному праву.

Законы также поднимают вопрос о том, может ли Израиль быть лишен членства в ООН или Генеральной Ассамблее. Перед голосованием в Кнессете в понедельник израильские СМИ сообщили, что представители министерства иностранных дел предупредили: эти законы могут привести к исключению Израиля из ООН.

Ни одно государство никогда не исключалось из ООН. Такое решение должно пройти голосование в Совете Безопасности ООН, на которое в случае с Израилем, скорее всего, наложат вето США и другие союзники.

Однако существует один исторический прецедент исключения из Генеральной Ассамблеи. 12 ноября 1974 года Генеральная Ассамблея проголосовала за отстранение ЮАР от участия в своей работе в связи с международным противодействием ее политике апартеида. Голосование было принято, несмотря на оппозицию со стороны США, Великобритании и других западных правительств. Однако это не привело к исключению ЮАР из числа членов ООН.