ПОЛИТИКА
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Глава МИД Британии не может разобраться, что такое геноцид
Британский министр поставил под сомнение статус ряда исторически признанных военных преступлений, намекая на недостаточное число их жертв для квалификации этих событий как геноцида
Глава МИД Британии не может разобраться, что такое геноцид
Фото: AP / Others
29 октября 2024 г.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми оказался в центре скандала: его обвиняют в отрицании геноцида в Сребренице и других исторически признанных массовых преступлений.

В понедельник в парламенте оппозиционный депутат-консерватор Ник Тимоти призвал Лэмми разъяснить, что «на Ближнем Востоке не происходит геноцида», добавив, что термин «неуместен» в отношении Газы и используется «протестующими и нарушителями закона».

Лэмми в ответ на это сказал, что «юридические термины должны определяться международными судами».

В предварительном решении Международного суда, принятом в январе, говорится, что Израиль, вероятно, совершает геноцид в Газе, однако полное решение по делу, возбужденному Южной Африкой, еще не вынесено.

Однако затем Лэмми изложил свои собственные взгляды, сказав: «Я согласен с уважаемым джентльменом [Тимоти]».

«Эти термины в основном использовались, когда миллионы людей погибли в таких кризисах, как Руанда, Вторая мировая война, Холокост, и то, как они используются сейчас, подрывает серьезность этого термина», — сказал Лэмми.

В 1994 году в Руанде было убито около 800 тыс. человек. Британское правительство признает эти злодеяния геноцидом.

Заявление Лэмми, похоже, говорит о том, что термин «геноцид» должен применяться только в случае гибели миллионов людей, что ставит его высказывания в противоречие с официальной политикой Великобритании, которая признает, что геноцид был совершен против боснийцев в Сребренице и в отношении езидов в Ираке.

Во время боснийской войны в 1990-х годах в городе Сребреница было убито более 8 тыс. человек, а в 2010-х годах более 5 тыс. езидов были убиты террористической группировкой ДАЕШ.

Издание MEE обратилось в МИД Великобритании с вопросом, считает ли Лэмми эти злодеяния геноцидом в свете его высказываний о Газе. Ведомство отказалось от комментариев.

Рефик Ходжич, боснийский эксперт по правосудию переходного периода, который был представителем Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, сказал MEE, что заявление Лэмми «прямо отрицает геноцид боснийцев в Сребренице, который был признан многочисленными международными и национальными судами, включая Международный суд».

«Абсурдно, но его комментарий также отрицает решение, принятое самим правительством Великобритании», — добавил он.

До вступления в текущую должность (и в период пребывания в оппозиции правительству, возглавляемому Консервативной партией) Лэмми присутствовал на мероприятии, посвященном памяти зверств в Сребренице как геноцида.

«Возможно, министр иностранных дел объяснит, как эти геноциды вдруг потеряли свою «серьезность» теперь, когда геноцид палестинцев со стороны Израиля рассматривается в Международном суде», — сказал Ходжич.

С момента начала войны в Газе почти 13 месяцев назад израильские войска убили более 43 тыс. палестинцев и ранили более 100 тыс. Более 10 тыс. пропали без вести и предположительно погибли под развалинами.

Среди погибших по меньшей мере 17 тыс. детей и почти 12 тыс. женщин, по данным палестинского Минздрава.

Презрительно отозвавшись о геноциде в Газе, Лэмми, как оказалось, противоречит заявлению, которое он опубликовал на медиаплатформе X, известной тогда как Twitter, в 2017 году. Тогда он заявил, что рохинья в Мьянме «подвергаются геноциду».

В 2010-х годах в Мьянме были убиты около 10 тыс. мужчин, женщин и детей из числа этнического меньшинства рохинья.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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