Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми оказался в центре скандала: его обвиняют в отрицании геноцида в Сребренице и других исторически признанных массовых преступлений.

В понедельник в парламенте оппозиционный депутат-консерватор Ник Тимоти призвал Лэмми разъяснить, что «на Ближнем Востоке не происходит геноцида», добавив, что термин «неуместен» в отношении Газы и используется «протестующими и нарушителями закона».

Лэмми в ответ на это сказал, что «юридические термины должны определяться международными судами».

В предварительном решении Международного суда, принятом в январе, говорится, что Израиль, вероятно, совершает геноцид в Газе, однако полное решение по делу, возбужденному Южной Африкой, еще не вынесено.

Однако затем Лэмми изложил свои собственные взгляды, сказав: «Я согласен с уважаемым джентльменом [Тимоти]».

«Эти термины в основном использовались, когда миллионы людей погибли в таких кризисах, как Руанда, Вторая мировая война, Холокост, и то, как они используются сейчас, подрывает серьезность этого термина», — сказал Лэмми.

В 1994 году в Руанде было убито около 800 тыс. человек. Британское правительство признает эти злодеяния геноцидом.

Заявление Лэмми, похоже, говорит о том, что термин «геноцид» должен применяться только в случае гибели миллионов людей, что ставит его высказывания в противоречие с официальной политикой Великобритании, которая признает, что геноцид был совершен против боснийцев в Сребренице и в отношении езидов в Ираке.

Во время боснийской войны в 1990-х годах в городе Сребреница было убито более 8 тыс. человек, а в 2010-х годах более 5 тыс. езидов были убиты террористической группировкой ДАЕШ.

Издание MEE обратилось в МИД Великобритании с вопросом, считает ли Лэмми эти злодеяния геноцидом в свете его высказываний о Газе. Ведомство отказалось от комментариев.

Рефик Ходжич, боснийский эксперт по правосудию переходного периода, который был представителем Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, сказал MEE, что заявление Лэмми «прямо отрицает геноцид боснийцев в Сребренице, который был признан многочисленными международными и национальными судами, включая Международный суд».

«Абсурдно, но его комментарий также отрицает решение, принятое самим правительством Великобритании», — добавил он.

До вступления в текущую должность (и в период пребывания в оппозиции правительству, возглавляемому Консервативной партией) Лэмми присутствовал на мероприятии, посвященном памяти зверств в Сребренице как геноцида.

«Возможно, министр иностранных дел объяснит, как эти геноциды вдруг потеряли свою «серьезность» теперь, когда геноцид палестинцев со стороны Израиля рассматривается в Международном суде», — сказал Ходжич.

С момента начала войны в Газе почти 13 месяцев назад израильские войска убили более 43 тыс. палестинцев и ранили более 100 тыс. Более 10 тыс. пропали без вести и предположительно погибли под развалинами.

Среди погибших по меньшей мере 17 тыс. детей и почти 12 тыс. женщин, по данным палестинского Минздрава.

Презрительно отозвавшись о геноциде в Газе, Лэмми, как оказалось, противоречит заявлению, которое он опубликовал на медиаплатформе X, известной тогда как Twitter, в 2017 году. Тогда он заявил, что рохинья в Мьянме «подвергаются геноциду».

В 2010-х годах в Мьянме были убиты около 10 тыс. мужчин, женщин и детей из числа этнического меньшинства рохинья.