На заключительном митинге Дональда Трампа в Madison Square Garden за неделю до выборов его риторика приняла особенно жесткий характер, отражая напряженность его отношений с политической и судебной системой, которая, по мнению сторонников республиканского кандидата, преследует его. Событие собрало множество сторонников, а риторика, звучавшая со сцены, была насыщена как резкой критикой, так и выражениями, которые многие расценили как расистские и оскорбительные.

В традиционно демократическом Манхэттене прошел митинг сторонников Трампа и его ключевых союзников. Мероприятие открыл комик Тони Хинчклифф, известный своим провокационным стилем. Он стал первым из почти 30 выступающих и сразу задал неоднозначный тон встрече.

В своем выступлении Хинчклифф позволил себе спорные шутки в адрес латиноамериканцев, в частности пуэрториканцев. Комик прибег к этническим стереотипам, высмеивая отношение латиноамериканцев к рождаемости: «Эти латиноамериканцы тоже любят делать детей. Просто знайте, что они это делают». Продолжая тему иммиграции, он добавил: «Вытащить их невозможно», намекая на якобы неконтролируемый массовый въезд в страну.

После этого Хинчклифф переключился на Пуэрто-Рико, саркастически высказавшись о текущих проблемах острова. «Там много чего происходит. Не знаю, знаете ли вы, ребята, но сейчас посреди океана буквально плавает остров из мусора. По-моему, он называется Пуэрто-Рико», — пошутил он, вызвав одобрительный смех у некоторых зрителей, но также и волну критики со стороны других.

Хинчклифф также допустил расистские высказывания в адрес афроамериканцев. Указав на чернокожего мужчину в аудитории, он сказал: «Это один из моих приятелей. У него вчера была вечеринка на Хэллоуин. Мы отлично провели время. Мы вместе резали арбузы. Было здорово». Такие высказывания были восприняты многими как оскорбительные и дискриминирующие, так как это стало отсылкой комика к крайне оскорбительному расистскому стереотипу в американской культуре.

Исторически арбуз использовался в США как расистский символ для высмеивания и унижения афроамериканцев, особенно после Гражданской войны и отмены рабства. Этот стереотип уходит корнями в период после эмансипации, когда освобожденные рабы часто выращивали и продавали арбузы для заработка.

Упоминание арбузов в этом контексте — это преднамеренное использование давнего расистского тропа. В современной Америке любые отсылки к этому стереотипу считаются крайне оскорбительными и неприемлемыми.

Говоря о Ближнем Востоке, комик также предложил Израилю и палестинцам «уже уладить свои дела» и предложил «камень-ножницы-бумага» в качестве способа разрешения кровавого конфликта. Он также высмеивал палестинцев как метателей камней, а евреев — как скряг.

Позже, дистанцируясь от провокационных высказываний, которые могут негативно сказаться на имидже кампании, в своем заявлении старший советник кампании Дональда Трампа, Даниэль Альварес, подчеркнул, что шутки Тони Хинчклиффа не отражает взгляды президента или его команды.

Тем не менее другие участники митинга также озвучивали свои критические замечания, сосредоточившись на вице-президенте Камале Харрис. Один из ораторов вовсе сравнил ее с «Антихристом».

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон также выступил с комментариями о Камале Харрис, подчеркнув ее этническое происхождение. Он саркастически придумал для нее вымышленную национальность, в шутливой манере намекнув на ее индийско-ямайское происхождение, что, по его словам, делает ее первым «самоанцем-малайзийцем с низким IQ», претендующим на президентский пост.

Все эти высказывания вызвали волну критики со стороны общественности и СМИ, отметивших, что риторика Трампа и его сторонников на подобных митингах зачастую выходит за рамки политической критики и может поощрять социальное и этническое разделение.

Губернатор Миннесоты и кандидат в вице-президенты Тим Уолц выразил недоумение по поводу комментариев комика Тони Хинчклиффа. «Кто этот придурок? Кто этот парень?», — спросил в прямом эфире Уолц после того, как был показан ролик с шутками Хинчклиффа, которые вызвали столько шума.

Несколько республиканцев также осудили высказывания комика Тони Хинчклиффа, заявив, что его комментарии вызвали у них «отвращение» и не отражают ценностей Республиканской партии.

Сам Трамп на митинге высказался о Камале Харрис, отметив, что она не имеет значимости как личность, а лишь представляет собой «сосуд», используемый левыми силами. «Мы выступаем против чего-то гораздо большего, чем Джо или Камала, и гораздо более могущественного, чем они, а именно против огромной, злобной леворадикальной машины, которая управляет сегодняшней партией демократов. Они просто сосуды», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что его борьба выходит за рамки конкретных фигур, таких как Байден и Харрис, и направлена против более мощных сил внутри Демократической партии, которые, по его мнению, стремятся к радикальным изменениям. Эта риторика продолжает его привычную критику противников, сосредоточенную на конспирологической идее, что демократов контролируют скрытые силы.