Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал прекратить преследование граждан за их лайки и комментарии в социальных сетях.

Это заявление было сделано во время церемонии открытия учреждения по подготовке высококвалифицированных военных кадров 29 октября в Душанбе и стало ответом на критику по поводу возбуждения уголовных дел против пользователей за их онлайн-активность.

«В последнее время безосновательно возбуждаются уголовные дела против граждан за лайки и комментарии в социальных сетях, что вызывает их необоснованные преследования», — цитирует слова президента издание «Азия-Плюс».

Рахмон добавил, что подобная практика «должна быть прекращена».

В 2016 году в таджикистанские законы была внедрена формулировка «публичное оправдание экстремизма и терроризма, в том числе через Интернет», и реакции к некоторым публикациям, вероятно, могли приравниваться правоохранителями к оправданию или пропаганде экстремистских идей.