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Кадыров: от удара ВСУ по Чечне погибли украинские пленные
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в результате удара украинского дрона по университету спецназа погибли военнопленные из Украины
Кадыров: от удара ВСУ по Чечне погибли украинские пленные
Дым, поднимающийся над зданием Российского университета спецназа в Чечне / Фото: соцсети / Others
29 октября 2024 г.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в результате атаки БПЛА по Российскому университету спецназа имени Путина в чеченском Гудермесе погибли пленные военнослужащие из Украины.

Кадыров добавил, что пленные солдаты ВСУ якобы содержатся на всех «стратегических объектах» его региона.

«Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории [университета спецназа]. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни не уточнил, сколько именно украинских пленных погибли в результате удара по университету.

Ранее во вторник, спустя несколько часов после того как стало известно об атаке, Кадыров обратился с призывом к российским военным из числа чеченцев в ответ на нападение по университету не брать в плен украинских солдат.

Напомним, что рано утром во вторник 29 октября украинский беспилотник атаковал Российский университет спецназа в Чечне. Этот удар стал первой атакой с начала российско-украинской войны, затронувшей этот северокавказский регион РФ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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