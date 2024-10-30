Украина и Россия при посредничестве Катара ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Этот процесс был близок к завершению еще в августе, однако затормозился после украинского вторжения в Курскую область.

«Речь о ранних переговорах о возможном возобновлении. Сейчас уже ведутся переговоры относительно энергетических объектов», — заявил газете Financial Times дипломат, знакомый с ситуацией.

По его словам, Москва и Киев уже снизили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренности, достигнутой их спецслужбами. Однако, как сообщил газете бывший высокопоставленный чиновник из РФ, Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не вытеснят ВСУ из Курской области, где те все еще контролируют около 600 кв. км.

FT сообщает, что операция под Курском заставила Москву выйти из предыдущего раунда переговоров в августе, когда официальные лица начали планировать личную встречу в Дохе.

Катар начал выступать в качестве посредника на этих переговорах в июне после саммита в Швейцарии, на который Россия не была приглашена.

Четыре украинских чиновника сообщили FT, что осенью прошлого года Киев и Москва достигли негласного соглашения не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. В результате Россия воздержалась от масштабных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру той зимой. Газета отмечает, что если текущие переговоры достигнут соглашений, это будет самой значительным снижением эскалации за весь конфликт с февраля 2022 года.

По словам источников, эта договоренность должна была подготовить почву для заключения официального соглашения. Однако в феврале и марте этого года Киев возобновил беспилотные атаки на российские нефтяные объекты, стремясь усилить давление на Москву после неудачного контрнаступления 2023 года.

Несмотря на предупреждения Белого дома о необходимости прекратить удары, Киев продолжил наступление, и Москва пришла к выводу, что негласное соглашение было нарушено, сообщили источники журналистам. Впоследствии Россия обострила ситуацию, выпустив залпы ракет дальнего радиуса действия по электростанциям на территории Украины, в том числе по Трипольской ТЭС, расположенной в 40 км от Киева, которая была полностью разрушена.

По данным FT, в ходе украинских атак на энергетическую инфраструктуру РФ, которые стали интенсивными с начала 2024 года, были повреждены по меньшей мере девять из 32 крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее на этой неделе в Офисе президента Украины назвали основное условие для начала переговоров с Россией — отвод войск на позиции по состоянию на 24 февраля 2022 года. Российский же президент в начале сентября заявлял, что Москва пойдет на переговоры только после вывода ВСУ с территории Курской области.

Власти обеих сторон не ответили на запрос о комментарии для FT по этой теме.