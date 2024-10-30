По меньшей мере 143 человека погибли в результате израильских обстрелов по всему сектору Газа во вторник, в том числе 132 — в северной части осажденной палестинской территории после обстрела трех жилых домов в Бейт-Лахии.

Об этом сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на местный Минздрав.

Ранее во вторник Министерство здравоохранения Газы обновило число погибших на палестинской территории — 43 061 человек с начала войны в октября прошлого года.

США призвали Израиль объяснить «ужасающий» удар по северу Газы, в результате которого погибло большое количество палестинцев.

Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон потребовал от Израиля разъяснений по этому инциденту, отметив, что среди жертв было много детей.