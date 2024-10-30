Цены на нефть стабилизировались после двухдневного падения на фоне признаков снижения напряженности на Ближнем Востоке. Brent торгуется выше $71 за баррель после падения более чем на 6% за предыдущие две сессии, WTI держится около $68.

Как предполагает Bloomberg, Израиль стремится завершить войну с «Хезболлой» до конца года, при этом недавний ответный удар по Ирану не затронул нефтяные и ядерные объекты. Однако, по мнению Standard Chartered Plc, рынок «слишком быстро расслабился» в отношении ближневосточных рисков. Эксперты банка предполагают, что возобновление конфликта между Израилем и Ираном после выборов в США может привести к росту цен.

На первый план вновь выходят фундаментальные факторы: слабый спрос в Китае и достаточное глобальное предложение. Трейдеры разделились во мнениях относительно планов ОПЕК+ по постепенному увеличению добычи с декабря.

«Рынок сейчас следит за двумя ключевыми факторами: исчезновением надбавки к цене за военные риски и решением ОПЕК+ по увеличению добычи», — заявил Роберт Ренни, руководитель направления сырьевой и углеродной стратегии Westpac Banking Corp.

На следующей неделе рынок ожидает два ключевых события: выборы в США и заседание высшего законодательного органа Китая, крупнейшего в мире импортера нефти. По данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США за прошлую неделю сократились на 600 000 баррелей, также снизились запасы бензина и дистиллятов.