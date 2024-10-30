Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкими обвинениями в адрес Евросоюза, заявив, что Брюссель пытается свергнуть венгерское правительство и обвинил нынешние власти Польши в «марионеточности».

«Есть открытый заговор против Венгрии под руководством [главы Европейской народной партии] Манфреда Вебера и [председателя Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен. Они признали: их цель — заменить венгерское правительство новым, послушным. Прямо как сейчас в Польше. Мы не дадим этому случиться!», — написал он на X в ходе своего визита в Грузию, где недавно состоялись парламентские выборы.

Ранее в начале октября Орбан выступал с аналогичными обвинениями в адрес руководства Еврокомиссии и Европейской народной партии, а также утверждал, якобы нынешнее правительство Польши, возглавляемое Дональдом Туском, было приведено к власти именно таким образом.

«Они будут работать над этим. Им нужно марионеточное правительство. Давайте говорить прямо, каждая империя такова. Советский Союз был таким, не так ли?», — сказал тогда венгерский премьер в интервью венгерской государственной радиостанции.

«15 октября 2023 года в Польше состоялись свободные парламентские выборы. Нынешнее правительство Польши, как и предыдущие правительства, не было установлено, а было избрано и является выражением воли польских избирателей», — ответил тогда на это заявление Орбана Павел Вронский, представитель МИД Польши.

Виктор Орбан и Евросоюз находятся в напряженных отношениях из-за разногласий по внешней политике, особенно в отношении Украины. Орбан подвергается критике за отказ от военной поддержки Киева и за стремление укрепить экономические связи с Россией, что противоречит общей линии ЕС, поддерживающего Украину в конфликте.

Декларируемые разногласия между Виктором Орбаном и ЕС касаются также миграционной политики, где Орбан выступает за ужесточение контроля и ограничение миграции, в то время как ЕС настаивает на соблюдении общих стандартов предоставления убежища. Орбан предлагает создавать центры для регистрации мигрантов за пределами ЕС и считает, что Венгрия должна иметь право самостоятельно решать вопросы миграции, что противоречит политике Брюсселя.