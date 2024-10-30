Галатскую башню в Стамбуле «украсили» к 101-летию Турецкой Республики

В честь 101-летия Турецкой Республики на Галатскую башню в Стамбуле спроецировали изображение турецкого флага с надписью «29 октября. С праздником Дня Республики». 29 октября 1923 года, после освобождения Анатолии от оккупационных войск в ходе Первой мировой войны, Великое национальное собрание Турции провозгласило о создании Республики. #турция #стамбул #галатскаябашня #деньреспублики #29октября #турецкийфлаг #праздник #национальныйпраздник #турецкаяреспублика #культурноенаследие #турецкаянезависимость #вечернийстамбул #мустафаататюрк #историятурции #патриотизм #национальнаягордость #галата