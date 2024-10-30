Противоречивая оценка атаки

«Они ошиблись в расчетах, потому что не знают Иран, молодежь и иранскую нацию, и они еще не смогли должным образом понять мощь, способности, инициативу и силу иранской нации. То, что отвечает интересам нации и страны, должно быть сделано», — заявил верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи.

Он призвал к созданию глобальной «политической, экономической и при необходимости военной коалиции» против Израиля из-за его действий не только против Ирана, но также в секторе Газа и в Ливане. По его словам, Тегеран должен становиться сильнее во всех аспектах, чтобы обеспечить свою безопасность.

В ночь на 26 октября израильская авиация атаковала военные центры в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. Эта бомбардировка стала ответом на ракетный удар Ирана 1 октября, после убийства Тель-Авивом ряда важных фигур в руководстве ХАМАС, «Хезболлы» и Революционной гвардии. Израильские военные проводили операцию в три раунда, первый был рассчитан на ослабление иранской системы ПВО, второй и третий — на ракетные и беспилотные базы, а также заводы по производству вооружений.

В Тель-Авиве пояснили, что целями были ракетные комплексы «земля — воздух», средства ПВО и места производства ракет, которые в течение 2024 года запускали по территории Израиля.

Западные СМИ со ссылкой на иранские и израильские источники сообщили, что в результате атаки были уничтожены системы ПВО вокруг главных энергетических объектов Ирана, защищавших несколько нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов, порт на юге страны и газовое месторождение.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, эта атака «нанесла урон ракетному производству и противовоздушной обороне Ирана», удар «был мощным и достиг своих целей».

Американские издания уточнили, что волновые удары израильской армии ослабили важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет. Они утверждают, что Иран лишился «части своего производственного оборудования». В частности, ущерб нанесен объектам, которые используются в рамках производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности, составляющих осевую часть ракетного арсенала Ирана.

По сведениям западных СМИ, Тегеран не может самостоятельно производить необходимое оборудование, поскольку эти технологии обычно закупаются у Пекина. На восстановление соответствующего потенциала может уйти минимум год. Пока у Ирана все еще есть большой запас баллистических ракет, однако отсутствие возможности его пополнения может, как полагают эксперты, помешать Тегерану направлять ракеты для шиитского движения «Хезболла» в Ливане и йеменских хуситов «Ансаруллах».

Также утверждается, что в результате атаки были повреждены четыре батареи зенитно-ракетных комплексов С-300, игравших важную роль в защите ядерной и энергетической инфраструктуры Ирана.

Предупреждение для Тегерана

Как сообщили в Тегеране, силы ПВО отразили атаку, но «был нанесен ограниченный ущерб», погибли четверо иранских военных. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не стремится к войне с Израилем, но готов защищать свою землю и ответить «на агрессию». Он подчеркнул, что «ответ на любую глупость будет продуманным и взвешенным».

Иранские дипломаты запросили Швейцарию в качестве председателя Совета Безопасности ООН созвать экстренное заседание в связи с нападением Израиля. Постпред страны при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани написал письмо на имя генсека ООН Антониу Гутерриша, в котором отметил, что Тегеран ожидает от Совбеза демонстрации того, что «совершенные Израилем вопиющие нарушения международного права и устава ООН не останутся без ответа».

При этом элементы ядерной программы Тегерана, которую израильские власти вначале собирались вывести из строя, особо не пострадали. Администрация США активно отговаривала Израиль от резких шагов, которые бы привели к неконтролируемой эскалации на Ближнем Востоке и могли бы обрушить нефтяной рынок накануне президентских выборов.

Удар был нанесен по объекту в городе Парчин, который ранее использовался для исследования и разработки ядерного оружия.

Американская спутниковая компания сообщила, что были уничтожены три здания, где производилось твердое топливо для ракет, и склад. Это было больше похоже на предупреждение. В Тегеране не стали комментировать эти сообщения.

Никому не выгодна эскалация

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что, несмотря на масштаб израильских атак, это наименее радикальный сценарий, поскольку изначально обсуждалась возможность бить по ядерным и нефтяным объектам.

«Теперь надо посмотреть на реакцию Ирана. Конечно, последует масса воинственных заявлений, но на практике наносить ответные удары не в интересах Тегерана. Да и до президентских выборов в США осталось не так уж много дней, а потому, скорее всего, в Иране возьмут паузу, чтобы понять, кто займет Овальный кабинет. От этого будет очень сильно зависеть развитие событий на Ближнем Востоке», — уверен эксперт.

Как пишут американские СМИ, судя по сигналам, поступающим из Тегерана, иранские власти не готовы повышать градус конфликта и немедленно отвечать на атаку Тель-Авива. В целом дальнейшее углубление конфликта не выгодно ни Ирану, ни Израилю.

В случае Тегерана это бы подорвало усилия нового иранского президента Масуда Пезешкиана по нормализации отношений с Западом и возможному последующему смягчению санкций. Тель-Авив в свою очередь ведет войну на два фронта — в секторе Газа и Ливане, и его ресурсы ограничены.