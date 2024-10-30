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Байден призвал Киев бить по северокорейцам
Президент США заявил, что Украина должна ударить по войскам КНДР, если те войдут на ее территорию
Байден призвал Киев бить по северокорейцам
фото: Reuters / Reuters
30 октября 2024 г.

Президент США Джо Байден заявил, что украинские войска должны нанести ответный удар, если северокорейские войска войдут на территорию Украины.

Комментируя данные о присутствии северокорейских войск в Курской области России, Байден отметил: «Меня это беспокоит».

На вопрос, должна ли Украина нанести ответный удар, американский лидер ответил: «Если они (войска КНДР) перейдут границу и войдут в Украину, то да».

Пентагон 28 октября подтвердил, что северокорейские войска, прибывшие в Россию на учения, начали движение в сторону Курской области, а некоторые из них уже находятся там. Эту же оценку подтвердил и генсек НАТО Марк Рютте, назвав это «значительной эскалацией» и отметив, что альянс обеспокоен присутствием северокорейских военных у границы.

По последним оценкам США, Северная Корея направила в Россию около 10 тыс. военнослужащих для учений и участия в боевых действиях против Украины. CNN сообщает, что некоторые северокорейские военнослужащие уже могут находиться в оккупированных частях Украины.

При этом и Пхеньян, и Москва отрицают эти сообщения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти сообщения откровенными вбросами и «газетной уткой».

8 октября Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что КНДР, вероятно, направит часть своих регулярных вооруженных сил на поле боя в Украине в поддержку России.

13 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и военнослужащих, и призвал партнеров увеличить помощь Украине. 14 октября Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что Северная Корея де-факто вступила в войну.

18 октября Кирилл Буданов, начальник военной разведки Украины, предупредил, что войска КНДР будут готовы принять участие в боевых действиях против украинских военных уже 1 ноября.

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