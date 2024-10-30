За считанные дни до президентских выборов в США Камала Харрис потеряла преимущество и теперь опережает своего республиканского соперника Дональда Трампа всего на один пункт — 44% против 43%, согласно последнему опросу Reuters/Ipsos.

Опрос, проведенный среди 1150 взрослых американцев, включая 975 зарегистрированных избирателей, показывает погрешность в три процентных пункта, что делает исход выборов еще более неопределенным.

Трамп заручился поддержкой по ключевым вопросам: 47% опрошенных заявили, что его подход к экономике, занятости и рабочим местам лучше, чем у Харрис, которая набрала лишь 37%. Экономика — низкие зарплаты, высокая инфляция и безработица — стала основной головной болью, а потому и главным аргументом на выборах для 26% респондентов. Экономические проблемы оказались для американцев весомее, чем такие темы, как политический экстремизм и миграционный кризис, а также внешняя политика.

В вопросе миграции жесткая позиция Трампа также пользуется популярностью: 48% считают его подход лучшим, тогда как всего 33% поддерживают Харрис. В то же время преимущество кандидата от демократов в решении проблемы политического экстремизма снизилось с семи до двух пунктов.

Харрис продолжает акцентировать внимание на роли Трампа в штурме Капитолия 6 января, о чем она намерена заявить в своей заключительной предвыборной речи. Трамп, в свою очередь, обвиняет свою конкурентку в проведении экстремально левой политики, которая, по его утверждению, может привести к «социалистическому захвату» институтов США.

Самая серьезная борьба развернется в семи колеблющихся штатах, где и будет определен победитель — Неваде, Арканзасе, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании, Джорджии и Висконсине. Это штаты, в которых ни республиканцы, ни демократы не имеют абсолютного преимущества. Голоса именно этих регионов считаются решающими.